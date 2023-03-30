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الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

30
MARCH
2023
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وجهت الجامعة العربية دعوة إلى المجتمع الدولي بخصوص اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وفي بيان لها بمناسبة الذكرى الـ47 ليوم الأرض الفلسطيني الذي يوافق 30 مارس من كل عام، دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه وتمكينه من ممارسة تطلعاته وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الجامعة على ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

وأكدت  الجامعة العربية مجددا، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعية جميع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة ضده من استيطان وتهويد وقتل مستمر.

وأشارت إلى أن ذكرى يوم الأرض هو "استعادة لرمزية وطنية عربية فلسطينية مهمة، وتوثيق لمحطة فاصلة في مسيرة النضال الفلسطيني ضد احتلال غاشم أمعن منذ إنشائه في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومارس ضده أبشع سياسات العنف والتطهير العرقي وعمل على تهويد أرضه ومقدساته".

روسيا اليوم
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