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ثمانية مشتبه بهم جدد في قضية شبكة إرهابية تستهدف اليهود في اليونان

30
MARCH
2023
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يستمع المحققون في اليونان لثمانية مشتبه بهم جدد من باكستان في قضية شبكة إرهابية يشتبه بتخطيطها لهجمات ضد أهداف يهودية في العاصمة أثينا، كما صرح مصدر في الشرطة الخميس لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن "التحقيق لمعرفة ما اذا كان هناك اشخاص آخرون متورطون ما زال مستمرا".

وكان هؤلاء الثمانية المشتبه بهم أوقفوا من قبل بسبب إقامتهم بطريقة غير قانونية في اليونان حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليونان، وهم على "اتصال وثيق" برجلين اعتقلا الثلاثاء خلال أول حملة للسلطات في هذه القضية.

ويُشتبه بأن الباكستانيين اللذين يبلغان 27 و29 عامًا وأصلهما من إيران، كانا يخططان لشن هجوم على مبنى للجالية اليهودية يتردد عليه إسرائيليون، في وسط أثينا ويضم كنيسًا ومطعمًا للأغذية اليهودية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية كونستانتينا ديموغليدو لفرانس برس الثلاثاء ان "العقل المدبر" للعملية هو على ما يبدو "باكستاني يعيش خارج اوروبا".

وصرح مصدر آخر في الشرطة طلب عدم كشف هويته إنه يقيم في إيران.

واتهمت إسرائيل طهران بالوقوف وراء الشبكة وقالت إن جهاز استخباراتها الموساد ساعد في تفادي هجوم. ونفت سفارة إيران في اليونان الأربعاء أي صلة لها بالقضية.

ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي في أوائل نيسان، أدرجت اليونان على لائحة الدول الخاضعة لتوجيهات السفر الصادرة عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

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