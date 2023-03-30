استدعاء بينس للاستماع إلى إفادته حول محادثاته مع ترامب قبل اقتحام الكابيتول

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استدعت المحكمة نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بينس، للإجابة على أسئلة وزارة العدل حول محادثاته مع الرئيس السابق دونالد ترامب، التي سبقت اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقالت عدة مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN: "أمر قاض فيدرالي بأن يدلي نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس بشهادته حول المحادثات التي أجراها مع دونالد ترامب قبل 6 يناير 2021".

وبحسب القرار، يحق لبينس عدم الرد على الأسئلة المتعلقة بما كان يفعل في 6 يناير بالظبط.

ويتعلق قرار المحكمة بتحقيق وزارة العدل الأمريكية في دور ترامب في أعمال الشغب التي وقعت في واشنطن في يناير 2021.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن فريق محاماة بينس يقررون حاليا ما إذا كانوا سيستأنفون القرار. كما يعارض محامو ترامب استدعاء بنس للإدلاء بشهادته.