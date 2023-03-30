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فيديو.. نيمار يوثق خسارته مليون يورو في لعبة "بوكر"

30
MARCH
2023
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خسر النجم البرازيلي ومهاجم باريس سان جرمان، نيمار، مبلغ مليون يورو، في لعبة بوكر على الإنترنت.
 
وحسبما ذكر موقع sportskeeda، فإن خسارة نيمار لهذا المبلغ جاءت بعدما لعب "القمار" لمدة ساعتين.
 
ولم يكن نجم باريس سان جرمان منزعجا من الخسارة، حيث تظاهر مازحا بالبكاء، وشغّل بعد ذلك موسيقى حزينة، وقال ساخرا إنه سينشر المقطع على يوتيوب.
 
وكان نيمار قد خضع لجراحة ناجحة في كاحله بمستشفى "سبيتار" في قطر هذا الشهر.
 
وخضع نيمار للجراحة على يد الأطباء بيتر دهوغ، جيمس كالدر ورودريغو لاسمار، بعد إصابة تعرض لها خلال المواجهة مع ليل في 19 فبراير.
 
وجلب سان جرمان نيمار إلى "سبيتار" في يناير 2019 حيث خضع لسلسلة فحوص وتقييمات طبية في المستشفى القطري، كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرض لها في فبراير 2018، وفق بيان المستشفى.
 
وأشار نادي العاصمة في وقت سابق إلى أن نيمار عانى نوبات عدة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة، وأوصى الطاقم الطبي في باريس جرمان بإجراء عملية جراحية لإصلاح الكاحل من أجل تجنب خطر تكرار المعاناة، محددا فترة الغياب عن الملاعب بين 3 و4 أشهر.
 
وخاض لاعب برشلونة الإسباني السابق 49 بالمئة من مباريات سان جرمان في الدوري منذ وصوله.
 
وأصيب في الكاحل الأيمن عينه في المباراة الأولى لمنتخب البرازيل في مونديال قطر نهاية العام الماضي ضد صربيا، قبل أن يعود إلى اللعب في ثمن النهائي.
 
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