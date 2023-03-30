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وزير النفط العراقي يعلن بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز غربي البلاد بمعدل 60 مليون قدم يوميا

30
MARCH
2023
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أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز في محافظة الأنبار غربي البلاد بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يوميا.
 وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، أن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني أعلن عن بدء عمليات استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار بمعدل 60 مقمق “مليون قدم مكعب قياسي في اليوم”.
وأضاف: “جاء ذلك في برقية رفعها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني إلى السيد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني قال فيها، إن الجهد الوطني المتمثل في شركة نفط الوسط والجهات الساندة تمكن من استثمار الغاز الحر من أربع آبار في حقل عكاز الغازي، وضخ هذه الكميات لتشغيل محطة كهرباء عكاز الغازية لتوليد (90-95) ميغاواط”.
وأشار عبد الغني، وفقا للبيان، إلى “قيام شركة المشاريع النفطية بتنفيذ مد أنبوب بطول 30 كيلومتراً لنقل الغاز الى محطة كهرباء عكاز الغازية”، مبينا “أهمية هذا الإنجاز الذي تحقق بالجهد الوطني وبالإمكانيات المتاحة، والذي يأتي انسجاماً مع خطط الوزارة والبرنامج الحكومي”.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز باسم محمد خضير، وفقا لبيان وزارة النفط العراقية، أن” الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الوسط وضعت التصاميم المطلوبة لمنشآت استثمار الغاز من أربع آبار للغاز الحر، بعد نجاح الجهد الوطني في وزارة النفط باستثمار أكثر من (60) مقمق قابلة للزيادة مستقبلا”.
وقال مدير عام شركة نفط الوسط، قدوري سليم، إن “الشركة بدأت عمليات ضخ الغاز – أمس الثلاثاء – إلى محطة كهرباء عكاز الغازية والمباشرة بتوليد (90-95) ميغاواط”، مشيدا بـ “جهود العاملين الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل تحقيق هذا الإنجاز”.
كما نقل البيان عن الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد، قوله إن “هذا الإنجاز يعد رسالة إيجابية مهمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في حقل عكاز الغازي والرقع الاستكشافية في المنطقة الغربية التي تعتزم الوزارة الإعلان عنها خلال العام الحالي، وتأكيداً على جدية الحكومة والوزارة في توفير البيئة المناسبة لاستثمار الحقول والرقع الاستكشافية”.
ويقع حقل عكاز جنوب مدينة القائم غربي العراق، وهو أكبر حقل غاز في البلاد حيث يحتوي على 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحسب التقديرات.
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