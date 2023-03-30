البنتاغون يعترف بعجزه أمام البرنامج النووي الصيني

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أقر رئيس الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، بعجز واشنطن عن منع أو إبطاء تطوير الصين قدراتها النووية، مؤكدا أنها ستسير وفق خطتها في هذا الجانب للسنوات الـ20 القادمة.

وقال ميلي في جلسة استماع انعقدت بالكونغرس: “ربما لن نكون قادرين على فعل أي شيء لإيقاف أو إبطاء أو مضايقة أو منع أو تدمير تطوير برنامج النووي الصيني.”

وأضاف: “سيقومون بذلك وفقا لخططهم، وفي المقابل هناك مقدار ضئيل جدا من الثقل الموازن من جانبنا والذي يمكننا استخدامه لمنع حدوث ذلك”.

وكشف رئيس هيئة الأركان أن هدف بكين يتمثل في “أن تصبح على قدم المساواة” بين القوى العالمية بحلول منتصف القرن الحالي، معتبرا أنه أمر ممكن تحقيقه، و”هذا أمر مقلق، ويجب ألا نتخلف عن الركب فحسب، بل يجب أن يكون لنا السبق أيضا.”