فاغنر تعترف: معركة باخموت ألحقت بنا ضررا بالغا

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أقر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الأربعاء، بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية "ألحقت ضررا بالغا" بقواته، وكذلك بالجانب الأوكراني.

ماذا يحدث في باخموت؟

باخموت مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا تستهدفها روسيا منذ شهور.

المدينة تشهد قتالا ضاريا ودمارا كبيرا، فيما أصبحت أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

خسائر مزدوجة

رئيس فاغنر قال في رسالة صوتية: "المعركة من أجل باخموت اليوم دمرت بالفعل عمليا الجيش الأوكراني"، بحسب وكالة رويترز.

"المعركة للأسف ألحقت أيضا ضررا بالغا بشركة فاغنر العسكرية الخاصة"، وفق بريغوجين.

مسؤولون روس قالوا إن قواتهم "لا تزال تكتسب أرضا" في المعارك الدائرة بشوارع باخموت.

بالرغم من ذلك، فإن القوات الروسية أخفقت حتى الآن في تطويق المدينة بالكامل، وإجبار الأوكرانيين على الانسحاب كما بدا مرجحا قبل أسابيع.

المخابرات العسكرية البريطانية، قالت، الأربعاء، إن "الأوكرانيين تمكنوا من صد الروس عن أحد طرق الإمدادات الرئيسية للمدينة".