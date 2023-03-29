living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رسالة خاصة من بايدن إلى نتنياهو تكشف "منسوب التوتر"

29
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن بعث برسالة خاصة و"حازمة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خضم الأزمة التي اندلعت بالدولة العبرية بسبب انقسامات حادة حول تعديلات قضائية.

ونقل الموقع عن مصدرين أميركيين وصفهما بالمطلعين، أنه بعد ساعات من توجيه بايدن لتلك الرسالة، خرج نتنياهو على التلفزيون من أجل الإعلان عن تعليق تشريع التعديلات القضائية.

وأورد "أكسيوس" أن البيت الأبيض كان قد حث نتنياهو طيلة أشهر على أن يتم مشروع التعديلات القضائية في إطار توافق، وهو أمر لم يحصل.

وأضاف المصدران أن هذه الرسالة من بايدن إلى نتنياهو تكشف التوتر المتزايد بين الدولتين الحليفتين، وكيف أن بايدن كان منخرطا على نحو وثيق في مساعي إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم المضي قدما في القانون.

وزاد منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدما أقدم نتنياهو على إقالة وزير الدفاع في حكومته اليمينية، يوآف غالانت، في وقت سابق من مارس الجاري.

وما إن صدر قرار الإقالة، حتى دخل البيت الأبيض في استشارات مكثفة من أجل تحديد طبيعة الرد الممكنة على قرار نتنياهو، وفق موقع "أكسيوس".

خيارات أميركية

- من بين الخيارات التي كانت مطروحة، إلغاء دعوة نتنياهو من أجل المشاركة في القمة الافتراضية حول الديمقراطية، خلال الأسبوع الجاري، في حال لم يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التشريع.

- قرر البيت الأبيض أن يصدر مجلس الأمن القومي بيانا يعرب عن المخاوف حيال التطورات الحاصلة في إسرائيل، فضلا عن توجيه رسالة خاصة من بايدن إلى نتنياهو مفادها أن الرئيس الأميركي يريد وقف التشريع.

- بحسب المصدرين الأميركيين، فإن رسالة بايدن الخاصة إلى نتياهو كانت بلغة أشد وأكثر حزما مقارنة بالموقف الأميركي المعلن رسميا في البيان.

- رسالة بايدن جرى تسليمها إلى نتنياهو عن طريق السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نايدس، صباح يوم الاثنين، أي قبل أن يقوم نتنياهو بإلقاء كلمة أعلن فيها خطوة التعليق.

في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مساعدين لنتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد أن تتفاقم الأزمة مع واشنطن.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   