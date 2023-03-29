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زيلينسكي: خسارة القوات الأوكرانية في أرتيموفسك(باخموت) ستدفعني للتنازل

29
MARCH
2023
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اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه "إذا هزمت القوات الأوكرانية في أرتيموفسك (باخموت)، فإن كييف ستخضع لضغوط كبيرة من قبل المجتمع الدولي، وستضطر إلى التسوية مع روسيا".

وأوضح زيلينسكي لوكالة "اسوشيتد برس" أنه "يتوقع أن يقع ضغط كبير على كييف في حال الخسارة أمام القوات الروسية في أرتيموفسك (باخموت)، ليس على مستوى المجتمع الدولي وحسب، بل وعلى مستوى الشعب الأوكراني ذاته".

وأضاف: "إذا حصل ذلك سيشعر مجتمعنا بالتعب، وسيدفعونني للتنازل للروس، ولإيجاد تسوية سلمية معهم"، مشيرا إلى أنه "لم يشعر بمثل هذا الضغط بعد".

ونوه، بأن "أية هزيمة تعصف بكييف في الوقت الراهن، ستقوض الرغبة القتالية لدى القوات الأوكرانية، وتضعفها".

وألمحت الوكالة، بأن تصريحات زيلينسكي هذه، بمثابة "اعتراف صريح بأن خسارة معركة قواته في أرتيوموفسك (باخموت)، ستكون بمثابة هزيمة سياسية مكلفة لكييف أكثر من كونها خسارة تكتيكية".

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