بسبب عدم توفيرها الحماية اللازمة لخنازير البحر...عقوبات على المكسيك

A + A -

تواجه المكسيك عقوبات من الأمانة العامة لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الاثنين لعدم توفيرها الحماية الكافية لخنازير البحر في المحيط الهادئ، باعتباره أكثر الثدييات البحرية المهددة بالانقراض في العالم.

ويعود صدور القرار الذي اتخذته الأمانة العامة للاتفاقية الموقَّعَة من 184 بلداً، لعدم عرض المكسيك خطة مناسبة لمكافحة الصيد الجائر لأسماك توتوابا ماكدونالدي.



ونددت وزارة الخارجية المكسيكية بهذا القرار في بيان، مشيرة إلى أن المكسيك "تلقى معاملة غير عادلة" لأن "الجهود التي بذلتها وأقرّت بها الأمانة العامة للاتفاقية علناً" لم تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار.



وووفق وكالة فرانس برس الإخبارية، فإن خنزير البحر المألوف مُدرج منذ العام 1996 ضمن الأنواع المهددة بالانقراض. وبات ضحية عرضية للصيادين الباحثين عن أسماك توتوابا ماكدونالدي، وهو نوع مهدد بالانقراض أيضاً ويُباع أحد أعضائه في الصين لقاء مبالغ مرتفعة لاعتقاد الصينيين بأنه يتمتع بفوائد طبية.