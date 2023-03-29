ارتفاع عدد المفقودين بعد الانزلاق الأرضي في الإكوادور إلى 71 شخصا

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أفادت سلطات الإكوادور بأن عدد المفقودين بنتيجة الانزلاق الأرضي في مدينة ألاوسي بوسط الإكوادور ارتفع إلى 71 شخصا.

وقالت هيئة الطوارئ الإكوادورية، يوم الثلاثاء، إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 30 بجروح، ولايزال 71 شخصا في عداد المفقودين.

وأشارت الهيئة إلى إنقاذ 32 شخصا، ولا تزال أعمال إزالة آثار الانزلاق الأرضي مستمرة.

يذكر أن الانزلاق الأرضي وقع ليلة 27 مارس، في منطقة يعيش فيها نحو 500 شخص، وأسفر عن تدمير أو إلحاق الأضرار بـ 163 منزلا.

وتجدر الإشارة إلى الإكوادور شهدت في وقت سابق من الشهر زلزالا قويا وفيضانات.