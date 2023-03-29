كارثة صحية في أميركا.. فيديو يرصد غرق بارجة تحمل مواد سامة

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في كارثة بيئية وصحية، تعرضت بارجة تحمل 1.4 ألف طن من الميثانول لغرق جزئي في أحد السدود على نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأميركية، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن السلطات.

وأغلقت السلطات بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة.

وقال سلاح المهندسين بالجيش الأميركي في بيان له: "أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية".

ولم يتم تحديد سبب الحادث، وحسب السلطات فقد تضرر ما مجموعه 10 بوارج سبق أن تم فصلها عن مجموعة زوارق القطر.