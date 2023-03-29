"زمان التركية": أردوغان ليس الأول باستطلاعات الرئاسة

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نقلت صحيفة "زمان" التركية، استطلاعا للرأي، يفيد بأن مرشح تحالف الأمة المعارض للانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو، يتقدم 2.5 نقطة على مرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان.

ونقلت الصحيفة عن أوزار سنجار مدير شركة "متروبول" للأبحاث، أنه قبل توزيع نسبة المترددين، يظهر كيليتشدار أوغلو متقدما على أردوغان بفارق 2.5 نقطة، في الاستطلاع الذي أجري في مارس الجاري.

ومن المرتقب أن ينتخب الأتراك رئيسا جديدا بالإضافة إلى 600 عضو في الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا كل منهم لمدة خمس سنوات.

وكان أردوغان أعلن أن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية هو 14 مايو المقبل 2023.

وكشفت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أن عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم التصويت يبلغ أكثر من 64 مليونا، منهم قرابة 61 مليونا داخل تركيا.