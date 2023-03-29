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تفاصيل مصرع متحولة جنسيا قتلت أطفالا في مدرسة أميركية!

29
MARCH
2023
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نشرت الشرطة الأميركية مقطع فيديو على يوتيوب، يوثق لحظة تصفية عناصر الشرطة لمطلقة النار التي قتلت 6 أشخاص في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأميركية.

ويظهر مقطع الفيديو -الذي سجل عبر كاميرا مثبتة على جسد شرطي- لحظة دخول عناصر الشرطة مبنى المدرسة، ووقوع اشتباكات مع مطلقة النار في إحدى قاعات المدرسة.

وقالت الشرطة، "إن مطلقة النار التي قتلت 3 أطفال و3 موظفين في مدرسة مسيحية بناشفيل أمس الاثنين، كانت طالبة سابقا، وخططت بعناية للهجوم بخرائط تفصيلية ومراقبة".

وقال جون دريك قائد شرطة ناشفيل: "إن المشتبه بها هي أودري هيل، وتبلغ من العمر 28 عاما، وفي وقت لاحق ذكر أنها متحولة جنسيا".

وأضاف دريك أن هيل -التي قتلتها الشرطة- تركت وراءها بيانا وخرائط للمدرسة توضح بالتفصيل نقاط المراقبة والدخول والخروج، وكانت "مستعدة لمواجهة مع سلطات إنفاذ القانون".

واقتحمت هيل بمسدس وبندقيتين هجوميتين مدخلا جانبيا لمدرسة "ذا كوفننت"، وهي أكاديمية مسيحية، وشقت طريقها بينما كانت تطلق النار، وفقا للشرطة.

وذكرت الشرطة أن "الضحايا هم طفل في السادسة وطفلان في التاسعة، في حين أن البالغين الثلاثة الذين قتلوا تتراوح أعمارهم بين 60 و61 عاما".

ومن الضحايا مديرة المدرسة كاثرين كونس، بحسب الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

وعقب الهجوم يوم أمس، دعا البيت الأبيض الكونغرس مجددا إلى العمل على تشريع من شأنه وضع قيود على الأسلحة الهجومية، بينما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن حادثة إطلاق النار في مدرسة "ذا كوفننت" بأنها "بغيضة"، مشددًا على أن الهجمات المسلحة "تمزّق روح" الولايات المتحدة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن "الهجوم على المدرسة يعد إطلاق النار الجماعي رقم 129 في الولايات المتحدة خلال العام الجاري".

الجزيرة
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