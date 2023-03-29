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روسيا تطلق مناورات عسكرية بصواريخ "يارس" المرعبة

29
MARCH
2023
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إن القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية بدأت تدريبات مقررة تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات.

وأضافت الوزارة في بيان عبر تطبيق تلغرام للمراسلات "شارك في التدريبات أكثر من ثلاثة آلاف فرد عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد في المجمل".

ما هي أبرز مواصفات الصاروخ "يارس"؟

يستطيع صاروخ "يارس" أن يحمل 3 إلى 6 رؤوس حربية مدمرة إلى مسافة 10.5 ألف كيلومتر.
يمكنه أيضا أن يحمل رأسا مدمرا فرط صوتي "أفانغارد"، وفقما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
كذلك يمكن أن ينطلق صاروخ "يارس" من منصة مخبأة تحت الأرض أو من منصة المتنقلة، علما أنه يصبح جاهزا للانطلاق في غضون 7 دقائق فقط.
يعد يارس تعديلا للصاروخ "توبول إم"، وتم تصميمه من قبل معهد موسكو للتقنيات الحرارية.
وجاء الإعلان الروسي عن التدريبات بعد ساعات من وصف الرئيس الأميركي جو بايدن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه "خطير".

وقال بايدن في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض "إنه إعلان خطير ومثير للقلق".

وكان سيّد الكرملين قد أعلن السبت أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا التي يرأسها ألكسندر لوكاشنكو، الذي يعد أحد أقرب حلفاء بوتين.

وندّدت واشنطن بالإعلان الروسي الذي جاء بعد مرور أكثر من عام على بدء موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا الموالية للغرب والمحاذية لكل من روسيا وبيلاروسيا.

 

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