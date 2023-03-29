خطير ومثير للقلق.. بايدن يعلّق على قرار بوتين!

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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه "خطير".

وقال بايدن في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض "إنه إعلان خطير ومثير للقلق".

وكان سيّد الكرملين قد أعلن السبت أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا التي يرأسها ألكسندر لوكاشنكو، الذي يعد أحد أقرب حلفاء بوتين.

وندّدت واشنطن بالإعلان الروسي الذي جاء بعد مرور أكثر من عام على بدء موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا الموالية للغرب والمحاذية لكل من روسيا وبيلاروسيا.

إصرار روسي على الخطوة.. وانتقادات لقرار بوتين

أكدت روسيا، يوم الإثنين، أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، رغم الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها.

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحافة "بالطبع، إن ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا".



أعلن الرئيس الروسي، يوم السبت، أنه حصل على موافقة مينسك لنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا.

أوضح بوتين أن التحضيرات ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل لنشر هذه الأسلحة.



برر بوتين قراره بنية لندن إرسال ذخائر باليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.

أثار إعلان بوتين انتقادات شديدة من الغرب، فندد حلف شمال الأطلسي بـ"خطاب خطر وغير مسؤول" من جانب روسيا فيما توعد الاتحاد الأوروبي مينسك بعقوبات جديدة في حال نفذت الخطة.



دانت الولايات المتحدة الإعلان الروسي، لكنّها جدّدت التأكيد على عدم وجود أي سبب يدعوها للاعتقاد بأن روسيا تتهيأ لاستخدام سلاح نووي.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قال "إنّه أحدث مثال على الخطاب التهديدي النووي غير المسؤول" من جانب روسيا.



طالبت أوكرانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للتصدي لـ"الابتزاز النووي" الذي اتهمت روسيا بممارسته.