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الشرق الأوسط: محادثات سعودية ـ صينية تشدّد على الشراكة الاستراتيجية

29
MARCH
2023
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جدة: «الشرق الأوسط»-


أكَّد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال اتصال هاتفي، أهميةَ العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الرياض وبكين.

 

وتناول الاتصال الذي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالرئيس شي، أوجهَ الشراكة بين البلدين، والجهود التنسيقية المشتركة؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

 

وبينما أعربَ ولي العهد السعودي، عن تقدير بلاده للمبادرة الصينية، لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة وإيران، أشاد الرئيس الصيني بدور السعودية في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول منطقة الشرق الأوسط.

 

وقال تلفزيون الصين المركزي إنَّ الرئيس شي أجرى محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي، تناولت بشكل موسع جملة من الموضوعات، بما في ذلك دعم مواصلة المحادثات بين الرياض وطهران؛ حيث أسهم الرئيس شي في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

 

ونقلت وسائل إعلام صينية رسمية أنَّ الرئيس شي ذكر أنَّ البلدين سيدعمان بعضهما بقوة في القضايا، التي تتعلَّق بالمصالح الأساسية لكل منهما، وسيقدمان المزيد من المساهمات لدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

 

ومن جهة أخرى، أجرى ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استعرض خلاله الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما بحث الاتصال، سبل التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي - العراقي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الشرق الأوسط
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