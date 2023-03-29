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مداهمة 5 بنوك في فرنسا بتهمة "الاحتيال الضريبي"

29
MARCH
2023
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أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا، يوم الثلاثاء، إن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.

ما القصة؟

قال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.
أورد البيان أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في ديسمبر 2021 بشأنتبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.

ما هي البنوك المستهدفة؟

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي المالي، إن العملية "تطلبت عدة أشهر من التحضير".
أكد متحدث باسم سوسيتيه جنرال أن السلطات داهمت البنك الفرنسي، لكنه قال إنه لا يعرف السبب، وفق فرانس برس.
ذكرت صحيفة لوموند أن المصارف المستهدفة هي "سوسييته جنرال" و "بي إن بي باريبا" ، و"إكسان"، وناتيكسيس ، وإتش إس بي سي.

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