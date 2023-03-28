والدة غالانت تواسيه بعد إقالته: أنت ذكي وشجاع وأنا أحبك

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انتشر مقطع فيديو لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يكلم والدته عقب إقالته من منصبه، حيث سمع منها بعض كلمات المواساة.

وسُمعت والدة غالانت، في مقطع الفيديو تواسي ابنها في مكالمة عبر الهاتف قائلة "أنت ذكي وشجاع.. وأنا أحبك كثيرا"، مضيفة "آمل أن يكون كل شيء على ما يرام"، ليجيبها غالانت قائلا: "كل شيء سيكون على ما يرام يا أمي.. فالصحة هي الأهم وتأتي في المقام الأول.. لا تقلقي".

يأتي ذلك، بعدما أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه لمطالبته بوقف قانون "الإصلاح القضائي".

وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمس الأحد، وشهدت التظاهرات اشتباكات مع الشرطة وأعمال شغب، فيما رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب تحسبا لأي طارئ.

هذا ودعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ اليوم الاثنين نتنياهو وإئتلافه الحكومة إلى وقف القانون فورا.