الغرب يضخ 40 مليار دولار في ميزانية أوكرانيا

في 21 آذار/ مارس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي قد قام بتحويل شريحة أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو إلى أوكرانيا كجزء من برنامج المساعدة المالية الكلية لهذا البلد.

وفي 2 مارس، قال جيليزنياك إن الشركاء الدوليين حولوا 230.8 مليار غريفنيا (6.3 مليار دولار) إلى أوكرانيا في يناير وفبراير 2023 كمساعدة للميزانيةـ ووفقا له، في فبراير/ شباط، بلغ دعم الميزانية الأوكرانية 75.6 مليار غريفنيا (2 مليار دولار).