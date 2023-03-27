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تقارير: ترامب يرفض توظيف أي شخص عمل لصالح ديسانتيس

27
MARCH
2023
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ذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن الرئيس السابق دونالد ترامب يرسم خطوط المعركة ضد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، من خلال منع توظيف أي شخص عمل لصالح منافسه الجمهوري المحتمل.
 
وقال جاستن كابورال، مساعد حملة ترامب الانتخابية، والذي يساعد في قيادة فريق ترامب، أن أي شخص ساعد في جولة الكتاب الأخيرة لديسانتيس هو "شخص غير مرغوب فيه".
 
وكشف حليف كبير لترامب لموقع Real Clear Politics إن القرار سيطبق على نطاق أوسع، مضيفا: "حان وقت الاختيار. إذا كنت تعمل لصالح حملة رون ديسانتيس الرئاسية، فلن تعمل لصالح حملة ترامب أو في البيت الأبيض".
 
لكن النائب الأمريكي السابق ميك مولفاني، الذي شغل منصب ثالث كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب، قال إن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
 
وأشار إلى أنه "إذا فاز ترامب، فسوف يحتاج إلى توظيف أفضل الأشخاص.. من ينصحه باستبعاد الأشخاص الذين يدعمون الجمهوريين الآخرين في الانتخابات التمهيدية ليس لديه أدنى فكرة عن كيفية إدارة الحكومة".
 
وصعد ترامب من هجماته على ديسانتيس منذ أن أظهرت استطلاعات الرأي في فبراير أن حاكم فلوريدا، الذي يقال إنه يخطط للترشح للرئاسة، يتفوق على ترامب في الترشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024.
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