كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

A + A -

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا واحدا على الأقل حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

تأتي عملية الإطلاق الصاروخية هذه بعد أيام على استكمال سول وواشنطن الخميس أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في خمس سنوات.

تعتبر بيونغيانغ هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها. وزعمت الجمعة أن المناورات الأخيرة التي أطلق عليها اسم "درع الحرية" كانت تدريبات من أجل "احتلال" كوريا الشمالية.