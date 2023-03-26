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توفيت بعد إحراقها حية على يد حبيبها السابق!

26
MARCH
2023
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توفيت شابة أُحرقت حية على طريق عام على يد صديقها السابق المتواري، بعد منازعة استمرت خمسة أيام، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزيرة المرأة في البيرو اول من امس  منددة ببطء التحقيقات الرامية للقبض عليه.
 
 
وكانت كاثرين غوميس البالغة 18 عاما، أُدخلت السبت الماضي إلى قسم الطوارئ في المستشفى مع حروق تغطي أكثر من 60% من جسمها.
وقالت الوزيرة نانسي تولنتينو في تصريحات متلفزة “لقد كافحت من أجل البقاء، لكن مع الأسف، فإن حجم الأذى الجسدي الذي طالها لم يسمح للأطباء بإنقاذ حياتها، وقد جرى إعلامنا بوفاتها”.
وبحسب الشرطة، فإن منفّذ الجريمة هو فنزويلي في سن التاسعة عشرة لاذ بالفرار بعدما أحرق الضحية حية إثر رشها بالبنزين قرب ساحة الثاني من أيار/ مايو الشهيرة في العاصمة.
وكانت الشابة قررت قبل أيام من الجريمة إنهاء علاقتها بالمنفّذ.
وانتقدت تولنتينو تأخر إصدار مذكرة توقيف في حق المشتبه به حتى يوم الخميس، أي بعد خمسة أيام من الجريمة. وقالت “لقد وعدتني الشرطة ببذل قصارى جهدها للقبض عليه”.
ودعت وزيرة المرأة والفئات السكانية الضعيفة، النساء اللواتي “أنهين العلاقة” بشركائهن، إلى ألا يوافقوا على أن يلتقين مع الشريك السابق بمفردهن.
وقالت “لا تلتقوهم بمفردكنّ عند الرغبة في إنهاء العلاقة مع شخص عنيف، ولا تصدّقنه عندما يقول لكنّ (دعينا نتكلم لأشرح لك موقفي)”.
وتجدر الاشارة الى ان البيرو البلد الذي يعد 33 مليون نسمة، سجلت  136 جريمة قتل لنساء سنة 2022، في مقابل 146 سنة 2021 و138 سنة 2020، وفق بيانات رسمية.
وعلى سبيل المقارنة، في فرنسا التي تعد 67 مليون نسمة، سُجلت 122 جريمة قتل لنساء عام 2021.
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