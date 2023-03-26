هندوراس تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وتايبيه ترد

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أعلنت هندوراس السبت، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، بعد 11 يوما على إشارتها إلى أنها ستقيم علاقات دبلوماسية مع بكين، في قرار استدعى رد فعل فوريا من تايبيه.

وقالت وزارة الخارجية الهندوراسية في بيان، إن الوزير إنريكي رينا "بناء على تعليمات رئيسة الجمهورية زيومارا كاسترو، أبلغ تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية".

وأشارت الوزارة إلى أن "حكومة هندوراس تعترف بوجود صين واحدة في العالم، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بكاملها"، مضيفة أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

يأتي هذا الإعلان بعد يومَين على زيارة أجراها رينا إلى بكين، بدعم من كاسترو، للبحث في مسألة إقامة علاقات دبلوماسية ثنائية.

في المقابل، رد وزير الخارجية التايواني جوزف وو الأحد على إعلان هندوراس، معتبرا أن الرئيسة الهندوراسية وفريق إدارتها "تساورهم أوهام" بشأن وعود الصين لها بتقديم مساعدات اقتصادية.

وأضاف أن "الصين لم تكف عن محاولة إغراء هندوراس عبر حوافز مالية".

وتعارض الصين أي تبادلات رسمية بين تايوان وشركائها الدوليين. وانطلاقا من مبدأ "الصين الواحدة"، فإنها تعتبر الجزيرة ذات الإدارة الذاتية جزءا من أراضيها.

وفي السنوات الأخيرة، بدلت نيكاراغوا والسلفادور وبنما وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا مواقفها وباتت تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين.

وبعد خطوة هندوراس، بقيت 13 دولة في العالم فقط تعترف رسميا بتايوان.