في فرنسا.. مواجهات بين الأمن والمحتجين وحرق سيارتي شرطة

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في مواجهات جديدة مع محتجين على إقامة سد جنوب غرب فرنسا، قام بعض المتظاهرين، اليوم السبت، بحرق سيارتي شرطة وإصابة عناصر بالشرطة الفرنسية.

يأتي ذلك فيما اعتقلت الشرطة الفرنسية مئات الأشخاص، خلال احتجاجات جديدة، في فرنسا، مع وصول المعارضة لرفع سن التقاعد إلى مستويات جديدة، حيث أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان، أنه تم تأجيل زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا، بسبب الاحتجاجات الحاشدة.

واندلعت احتجاجات في فرنسا أول من أمس، حيث وصل الاعتراض على رفع سن التقاعد إلى مستويات جديدة، مع اشتعال الاحتجاجات في بوردو ونانت ورين، وقد استخدمت قوات الشرطة في باريس الغاز المسيل للدموع.