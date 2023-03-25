living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. طقس سيء يتسبب بإصابات وأضرار بطائرة

25
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الضرر والفوضى الذي وقع على متن رحلة جوية كانت تسافر من أنغولا إلى البرتغال، بعد مرورها في منطقة اضطرابات جوية.
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الطيران في منطقة الاضطرابات الجوية تسبب بإصابة 10 أشخاص على الأقل، كانوا على متن رحلة من لواندا إلى لشبونة، يوم الخميس.
 
وفي الفيديو تظهر آثار تناثر الطعام في ممر الركاب بالطائرة التي تديرها شركة "تاغ أنغولا إيرلاينز"، بالإضافة إلى شقوق في أماكن تخزين الحقائب.
 
وأصيب 10 أشخاص من بينهم اثنان من أفراد طاقم الطائرة، تلقوا الرعاية الطبية في مطار لشبونة.
 
وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن العديد من الركاب ظهرت عليهم أعراض القلق.
 
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد حظر طائرات شركة "تاغ أنغولا إيرلاينز" من دخول المجال الجوي الأوروبي في يوليو 2007 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وتم رفع الحظر بالكامل في أبريل 2019، بعد عدد من التخفيفات الجزئية.
 
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   