وتابعت أن ما لا يقل عن 15 مهاجرا في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

ووفق الشرطة فإنه تم إخطار مسؤولي حرس الحدود الأميركيين الذين تمكنوا من إيقاف القطار شرقي نيبا بولاية تكساس في مقاطعة أوفالدي.

وأغلق المسؤولون الطريق السريع 90 مؤقتا من أجل هبوط طائرات هليكوبتر.

وقال مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي الأميركية إن محققين اتحاديين يتحرون عما إذا كانت الواقعة لها صلة بعملية لتهريب البشر.

وذكرت قناة كيه.إس.إيه.تي التلفزيونية أن قائد شرطة أوفالدي يعتقد أن المهاجرين أصيبوا بالجفاف بسبب حرارة عربات القطار خلال الطقس الحار.

ونقلت القناة عن قائد الشرطة دانيال رودريجيز قوله "إنه لمن المحزن رؤية الكثير من المهاجرين غير الشرعيين في هذه الحالة ووفاة اثنين منهم. هذا أمر مفجع".

من جانبها قالت القنصلية المكسيكية في إيغل باس في تكساس على تويتر إنها على علم بالواقعة وتجري اتصالات مع المسؤولين الأميركيين لتحديد ما إذا كان أي من الضحايا من المكسيك.