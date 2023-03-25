وانتشر مقطع لماكرون وهو يخلع ساعته خلال المقابلة، التي بثتها قنوات إخبارية فرنسية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وفي المقطع، استخدم ماكرون يديه للتعبير عن نفسه أثناء حديثه، قبل أن يضعهما تحت الطاولة، ويخلع الساعة.

وأرجع متحدثون عن ماكرون سلوكه إلى أن الساعة كانت تتلألأ على الطاولة أثناء المقابلة، الأمر الذي جعله ينزعها.

وتعليقا على الفيديو، كتبت النائبة عن حزب "فرنسا الأبية" كليمانس غيتي على "تويتر": "بينما كان ماكرون يدعي أن أصحاب الأجور الدنيا يتمتعون بقوة شرائية غير مسبوقة، وثقت الصورة خلعه ساعته الفاخرة الجميلة".

وزعم عدد من رواد مواقع التواصل أن قيمة ساعة ماكرون تصل إلى أكثر من 80 ألف يورو، إلا أن الإليزيه أكد لوسائل إعلام فرنسية أن ثمن الساعة لا يتجاوز 2400 يورو.

لمشاهدة الفيديو: https://twitter.com/RadioGenova/status/1639187461577363456