تلقى وعدا بوزارتين.. “الشعوب الديمقراطي” يدعم مرشح “الشعب الجمهوري” للانتخابات التركية

A + A -

أعلن “حزب الشعوب الديمقراطي” التركي أنه لن يعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية في مايو القادم، في بادرة لدعم مرشح الطاولة السداسية زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو.

ونقلت “يني شفق” التركية عن خبراء أن “حزب الشعوب الديمقراطي” تلقى وعدا من كليتشدار أوغلو بالحصول على حقيبتين وزاريتين في حال فوز المعارضة بالانتخابات، وأن تقاسم الحقائب الوزارية أصبح من أهم المواضيع التي يتم التباحث حولها خلف الكواليس بين أحزاب الطاولة السداسية.

يشار إلى أن النائب البرلماني في حزب الشعب الجمهوري غورسل تكين، كان قد تسبب قبل عدة أشهر بأزمة كبيرة بين أحزاب تحالف المعارضة حين صرح بأنه يمكن منح إحدى الحقائب الوزارية لحزب الشعوب الديمقراطي.

في هذا الصدد، يرى محللون أنه سيتم تخصيص حقيبتين وزاريتين لاثنين من المتعاملين مع “حزب الشعوب الديمقراطي”، دون أن تكون لهما عضوية رسمية في الحزب، وذلك في حال نجح تحالف الطاولة السداسية في الانتخابات.