“نيوزويك”: قوات كييف تعيش “حمية غذائية” بسبب نقص الإمدادات اللوجتسية

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قال الباحث العسكري الأمريكي جورج باروس، إن الغرب “لم يمنح الأوكرانيين ما يكفيهم ليظهروا ما هم قادرون على فعله” في النزاع مع روسيا.

وقال: “إذا نظرتم إلى الاحتياجات التشغيلية لأوكرانيا وقارنتموها بما نرسله، فإن هناك تباينا كبيرا”.

وأضاف أن الغرب يبقي أوكرانيا “على حمية غذائية”، لكنّه يتوقّع أن “أوكرانيا ستبلي بلاء حسنا بما لديها” في الربيع والصيف.

وذكرت مجلة “نيوزويك” أن النجاح الأوكراني المتوقع في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة يتوقف على سرعة توريد الأسلحة والذخيرة من الدول الغربية، وأنّ الاحتياجات التشغيلية للقوات الأوكرانية تختلف حاليا بشكل كبير عمّا ترسله الدول الغربية من دعم إلى كييف.