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إنقاذ 190 مهاجرا معظمهم من القصّر في البحر المتوسط

24
MARCH
2023
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أنقذت سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود 190 مهاجرا في البحر المتوسط، بينهم عدد كبير من القصر غير المصحوبين بذويهم.

وأفادت المنظمة بأن طاقم سفينة "لويز ميشيل" عثر على المهاجرين ليلا.

وذكرت مؤسسة "لويز ميشيل" أنها "عثرت على قارب خشبي مزدحم على نحو خطير على متنه 190 راكبا، مضيفة أن طاقمها وزع سترات نجاة وحافظوا على استقرار الوضع.

وذكرت أنه تم نقل المهاجرين إلى سفينة "جيو بارينتس" التي تشغلها منظمة أطباء بلا حدود التي ترفع علم النرويج.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن السلطات الإيطالية نصحتهم بالإبحار إلى باري المطلة على البحر الأدرياتيكي ومن المتوقع أن ترسو سفينتهم هناك في غضون يومين.

وأشارت إلى أن السلطات الإيطالية صادرت سفينة "جيو بارينتس" في نهاية فبراير وتم احتجازها 20 يوما، كما تم فرض غرامة على السفينة بقيمة 10 آلاف يورو (10800 دولار).

روسيا اليوم
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