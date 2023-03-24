الاليزيه: ماكرون سيزور الصين للعمل على "عودة السلام" في أوكرانيا

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أعلن قصر الإليزيه اليوم أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستغلّ "زيارة الدولة" التي سيقوم بها إلى الصين من 5 ولغاية 8 نيسان "للعمل" مع نظيره الصيني شي جينبينغ على "عودة السلام" في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان اوردته" وكالة الصحافة الفرنسية" إنّ زيارة ماكرون ستقوده إلى بكين وكذلك إلى كانتون، مؤكّدة أنّه "ملتزم الحفاظ على حوار مستمرّ ومتطلّب مع الصين".

وكان ماكرون أعلن في نهاية شباط نّه سيزور الصين في مطلع نيسان، لكنّه لم يكشف يومها عن المواعيد المحدّدة والمدن المعنية.

وأوضح الإليزيه في بيانه أنّ "الرئيسين الفرنسي والصيني سيجريان نقاشات معمّقة حول الحرب في أوكرانيا للعمل من أجل عودة السلام في إطار القانون الدولي، ولا سيّما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".