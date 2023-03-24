تفقد وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الدفاع الايطالية وحدة بلادها في شمع

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استقبل قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" الجنرال روبرتو فيرغوري، السيناتور الايطالية ووكيلة وزارة الخارجية لشؤون الدفاع إيزابيلا راوتي على رأس وفد في زيارة تفقدية لوحدة بلادها في مقر الكتيبة الإيطالية في شمع.

وشاركت راوتي في اجتماع برئاسة فيرغوري الذي عرض لها "للوضع العام في الجنوب وطبيعة المهمة الموكلة إلى الخوذ الزرق الإيطالية التي تتكامل جهودهم مع جهود 17 دولة مشاركة في البعثة من أصل 48 دولة، وللعلاقة الممتازة التي تربط وحدة اليونيفيل بالسكان المحليين في القطاع الغربي"، واطلعها على تفاصيل مشاريع CIMIC الإيطالية المنفذة لصالح المجتمعات المحلية والبلديات الواقعة في منطقة المسؤولية، وقال: "نحن نحترم الثقافة والتقاليد والعادات المحلية واليونيفيل موجودة هنا من أجل السلام والاستقرار".

ثم جالت راوتي برفقة فيرغوري في مركز "مصان" في صور وفي جمعية "إبداع" في عيتا الشعب التي تتعامل مع ذوي الحاجات الخاصة ودار "أيتام تبنين" ومركز الخدمات الانمائية في بنت جبيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.