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بايدن منزعج من كامالا هاريس

24
MARCH
2023
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قال مسؤولان سابقان في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يشعر بالإحباط من أداء نائبته كامالا هاريس، حتى لو ظل ملتزما بإبقائها نائبة له في انتخابات عام 2024.
 
وبحسب ما ورد، فإن بايدن البالغ من العمر 80 عاما، والذي بذل قصارى جهده للإشادة بهاريس في التصريحات العامة الأخيرة، مغتاظ من إحجامها عن تولي مهام محفوفة بالمخاطر.
 
وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض: "أعتقد أن نقطة التوتر في علاقتهما هي أن الرئيس يراها على أنها شخص يأخذ أي شيء من طبقه بسبب الخوف من العبث".
 
وصرح مسؤول سابق آخر في البيت الأبيض بأن بايدن، يعتزم السعي للحصول على فترة ولاية ثانية جزئيا لأنه قلق من أن هاريس قد لا تكون قادرة على هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، مضيفا: "إذا لم يكن يعتقد أنها قادرة، فلن يختارها. لكن الأمر يتعلق بالارتقاء باستمرار إلى مستوى المناسبة.. أعتقد أن ترشحه لإعادة انتخابه لا يتعلق بها أكثر مما يتعلق به، لكنني أعتقد أنها والمقاعد الديمقراطية عاملان رئيسيان".
 
هذا ودافع مسؤول ثالث سابق في البيت الأبيض عن هاريس، وأشار إلى دورها في الدعوة إلى الوصول القانوني إلى الإجهاض بعد أن أنهت المحكمة العليا العام الماضي هذا الحق، واعتبر بايدن أن "هذا شيء أخذته هاريس من صحنه".
 
وحسب التقارير فإن بايدن حرص على الإشادة بهاريس مؤخرا، بعد أن ذكرت معلومات سابقة أنه محبط من إحجامها الواضح عن تبني مهمة لتقليل الهجرة غير الشرعية التي تحطم الأرقام القياسية.
روسيا اليوم
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