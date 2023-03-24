دولة إفريقية تدعو بوتين إلى زيارتها

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أكدت دولة جنوب إفريقيا أنها ستدعو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارتها، رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

ماذا قالت جنوب إفريقيا؟

أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن بوتين مدعو لحضور قمة اقتصادية تستضيفها بلادها هذا الصيف، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الجمعة.

أوضحت أن بوتين رئيس دولة في مجموعة "بريكس" التي تضم إلى جانب روسيا وجنوب إفريقيا، الهند والصين والبرازيل.

أضافت أنه سيكون مدعوا للمشاركة في القمة الـ 15 للمجموعة في مدينة ديربان في أغسطس المقبل.

قالت باندور إن مجلس الوزراء سيناقش كيفية الرد على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها دولة موقعة على ميثاق روما الخاص بالحكمة، مشيرة إلى أن الرد سيصدر قريبا.

وليس من الواضح ما إذا كان بوتين سيقبل الدعوة.

وجاء هذا الموقف بعيد إعلان هنغاريا أنها لن تعتقل بوتين إذا دخل أراضيها، لكونه يتعارض مع قانون البلاد.

وتمثل هذه المواقف الدولية المتتالية معارضة للمذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين، الجمعة الماضية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا وهو ما تنفيه موسكو.