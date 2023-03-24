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رئيس كوريا الجنوبية: الشماليون سيدفعون ثمن استفزازاتهم

24
MARCH
2023
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قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الجمعة، إنه سيحرص على أن تدفع كوريا الشمالية ثمن "استفزازاتها الطائشة".
وجاء تصريح رئيس كوريا الجنوبية بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت غواصة جديدة قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت سطح الماء.
 
وقال يون إن كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية يوما بعد يوم، وتنفذ استفزازات صاروخية بكثافة غير مسبوقة، وفق ما نقلت وكالة "يونيهاب" الكورية الجنوبية.
 
وأضاف: "سأحرص على أن تدفع كوريا الشمالية ثمن الاستفزازات المتهورة".
 
قدرات الغواصة
 
ذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية أن الجيش نشر واختبر خلال تدريبات استمرت من الثلاثاء إلى الخميس قبالة منظومة أسلحة جديدة.
قال إن مهمة هذه الأسلحة "التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق" عبر انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية.
 
أشارت إلى أن هذه الغواصة "يمكن نشرها على أي ساحل أو ميناء وسحبها بواسطة سفينة سطحية".
 
 
 
جولات التصعيد
 
بين 13 و 23 مارس الجاري، نفذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات "درع الحرية"، وهي الأكبر من نوعها منذ 5 سنوات، وتستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لمواجهة التهديدات المتزايدة من طرف كوريا الشمالية.
 
قبل المناورات وخلالها وبعدها نفذت بيونغ يانغ سلسلة تجارب صاروخية، أكدت أن الهدف منها هو الردع.
 
كان لافتا أن الولايات المتحدة أعادت نشر القاذفة "بي- 1 بي" الاستراتيجية، خلال المناورات، رغم أنها نشرتها قبل فترة وجيزة في شبه الجزيرة الكورية.
تعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بمنزلة تدريبات على غزو لأراضيها وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات "ساحقة" ردا على ذلك.
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