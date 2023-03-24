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ميدفيديف يكشف الوجهة التالية للقوات الروسية

24
MARCH
2023
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قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، إن القوات الروسية قد تتوجه إلى كييف ولفيف.
 
وأضاف ميدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية البارزة: "لا يمكن استبعاد أي شيء هنا. إذا كانت هناك حاجة للوصول إلى كييف، فيجب الذهاب إلى كييف، أو إلى لفيف من أجل القضاء على "المرض".
 
وقُتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة روسية ليل الثلاثاء الأربعاء استهدف مدرسة مهنية في منطقة كييف، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ الحكومية.
 
وقالت إدارة الطوارئ إن الضربة طالت مدرسة ثانوية في بلدة ريشتشيف على بعد 80 كلم جنوب كييف، ونشرت صورا لمبان لحقت بها أضرار جسيمة.
 
وقبل أسبوعين تقريبا، أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 4 أشخاص في قصف الذي استهدف مدينة لفيف غربي البلاد.
 
هذا وتتواصل المعارك المحتدمة لعدة أشهر على محور باخموت، وسط تهديدات أوكرانية بقرب وقت الرد المضاد على هجوم القوات الروسية ومجموعة فاغنر.
 
يأتي ذلك فيما، أشار قائد كبير في كييف إلى أن هجوما مضادا أوكرانيا يختمر وقد يحدث "قريبا جدا".
 
وقال قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، الجنرال أولكسندر سيرسكي، إن الجيش الروسي يخسر كثيرا من قوته ويعاني من فقدان الزخم في معركة باخموت.
 
وأضاف: "قريبا جدا، سنستغل هذه الفرصة، كما فعلنا في الماضي قرب كييف وخاركيف وبالاكليا وكوبيانسك".
 
 
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