"زلة لسان" تورّط بايدن

A + A -

اضطر البيت الأبيض إلى تصحيح نص كلمة ألقاها الرئيس جو بايدن أمس الخميس، بعد أن ارتكب زلة لسان "مربكة"، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز".



ووقعت الحادثة خلال إلقاء بايدن كلمة لإحياء "شهر تاريخ المرأة"، عند تطرقه إلى التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة.



وقال بايدن: "أنتم تعلمون أن هذا يعتمد على خطوات أخرى اتخذتها واتخذناها، مثل أهم قانون لسلامة الأسلحة منذ 30 عاما، للمساعدة في إبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي المستشارين السياسيين المحليين".

وأضاف, "لكن لا يزال يتعين علينا حظر الأسلحة الهجومية".



وفي النص الذي نشره البيت الأبيض شطبت عبارة "المستشارين السياسيين المحليين" وكتب بين القوسين ما مقصودا، أي "المعتدون المنزليون المدانون".



ولدى بايدن سجل حافل وموثق جيدا من الزلات والهفوات المحرجة.



تبجح بايدن في شباط الماضي بكلمة ألقاها في البيت الأبيض بأن "أكثر من نصف النساء" في إدارته "من النساء".



تجدون الصورة مرفقة بالخبر.