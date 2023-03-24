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زلزال يضرب شمال غربي إيران

24
MARCH
2023
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة، صباح الجمعة، شمال غربي إيران، حسبما قالت مصادر رسمية ومركز رصد زلزالي.
 
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الزلزال ضرب منطقة شمال غربي إيران عند الساعة 6:47 صباحا بالتوقيت المحلي.
 
وأضافت أن مركز الزلزال كان محافظة أذربيجان الغربية، حيث وقع على عمق 8 كيلومترات، وكان على بعد 19 كيلومترا من مدينة خوي، وفق ما نقلت الوكالة عن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لجامعة طهران.
 
وشعر بهذا الزلزال سكان المحافظة، بما في ذلك مدينة أرومية، مركز المحافظة، رغم بعدها عن مكان وقوع الزلزال.
 
ومن جانبه، أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أنه رصد زلزالا في المنطقة بقوة 5.3 درجة.
 
وكان زلزال ضرب هذه منطقة مجاورة في إيران في الـ16 من مارس الجاري.
 
وبلغت قوة الزلزال، التي كان مركزها الحدود العراقية الإيرانية، 5 درجات.
 
إيران والزلازل
 
تقع إيران، التي تمتدّ على أكثر من 1.6 مليون كلم مربّع ويقطنها زهاء 83 مليون نسمة، فوق كثير من الصفائح التكتونيّة الرئيسة.
ويعبر في أراضيها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، مما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.
يعود الزلزال الأكثر فتكا خلال العقود الثلاثة الماضية الى عام 1990، حين لقي 40 ألف شخص مصرعهم وجرح 300 ألف وشرّد نصف مليون آخرين جراء زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب شمال البلاد.
وفي 2003، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات محافظة كرمان (جنوب شرق) ودمّر مدينة بم القديمة، وقتل 31 ألف شخص على الأقل.
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