3.5 ملايين متظاهر في فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد

A + A -

قالت نقابة "سي جي تي" العمالية في فرنسا مساء اليوم ، إن حوالي 3.5 ملايين متظاهر شاركوا في المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، وفق ما نقلت" روسيا اليوم".

من جهتها قالت وزارة الداخلية إن العدد اقتصر على 1.09 مليون في تاسع يوم من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد اتّسم بزيادة واضحة في المشاركة.

وأفادت مراسلة" روسيا اليوم " بأن السلطات الأمنية لم تتمكن من فض الاحتجاجات وصرف من بقي من المتظاهرين في ساحة أوبرا نقطة نهاية المظاهرة، مشيرة إلى أن آلاف المتظاهرين توجهوا نحو ساحة الجمهورية.

وذكرت المراسلة أن النقابات حددت يوم 28 آذار لتجديد التظاهرات.