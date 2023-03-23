قال الجيش الصيني في بيان إنه راقب المدمرة "ميليوس" لدى دخولها إلى بحر الصين الجنوبي، وتحديدا إلى المياه الإقليمية الصينية، وأجبرها على المغادرة.

أضاف الجيش أن المدمرة "دخلت بشكل غير قانوني" المياه المحيطة بجزر باراسيل، التي تتنازع الصين ودول بالمنطقة بشأن السيادة عليها، لكنها تسيطر عليها فعليا.

اعتبر الجيش الصيني التصرف الأميركي تقويضا للسلام والاستقرار في هذا الممر التجاري المزدحم.

أكد المتحدث باسم الجيش الصيني: "ستبقى قوات مسرح العمليات على حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بحزم".

ووفقا للمفهوم الصيني، فإن وجود مدمرة أميركية في هذه المنطقة يعتبر انتهاكا للمياه الإقليمية الصينية.

كيف ردت الولايات المتحدة؟

رفضت الولايات المتحدة ما قالت إنها مزاعم صينية بشأن المدمرة "ميليوس"، وخصوصا طردها من المنطقة المحيطة بالجزر.

أصدر الأسطول السابع في البحرية الأميركية، المسؤول عن المنطقة، بيانا قال فيه إن المدمرة كانت تنفذ نشاطا اعتياديا في بحر الصين الجنوبي ولم تتعرض للطرد.

أضاف البيان: الولايات المتحدة ستستمر في الإبحار والتحليق والعمل حيثما يسمح القانون الدولي.

وكانت مواجهات شبيهة حدثت في وقت سابق، ومنها ما وقع في يوليو من العام الماضي، عندما قال الجيش الصيني إنه طرد مدمرة أميركية من المنطقة، لكن الولايات المتحدة نفت ذلك.

من الناحية العسكرية، تسعى الصين لإنشاء منطقة "حماية بحرية" في بحر الصين الجنوبي، وذلك تحسبا لأي هجوم قد تتعرض له البلاد. في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء الصين في المنطقة عبر:

تشكيل أحلاف من دول المنطقة تواجه الصين "عسكريا".

السبيل الدبلوماسي وإقامة "سلام آسيوي" مع بكين.

ما أهمية بحر الصين الجنوبي؟