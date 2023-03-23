living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روايات متضاربة لقصة المدمرة الأميركية في بحر الصين الجنوبي

23
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تضاربت روايات بكين وواشنطن، الخميس، بشأن المدمرة الأميركية "ميليوس" التي كانت تبحر في بحر الصين الجنوبي، في أحدث حلقة من مسلسل التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، في هذا الممر المائي الذي تعبر من خلاله تريليونات الدولارات في التجارة كل عام.

ماذا قالت الصين؟

قال الجيش الصيني في بيان إنه راقب المدمرة "ميليوس" لدى دخولها إلى بحر الصين الجنوبي، وتحديدا إلى المياه الإقليمية الصينية، وأجبرها على المغادرة.
أضاف الجيش أن المدمرة "دخلت بشكل غير قانوني" المياه المحيطة بجزر باراسيل، التي تتنازع الصين ودول بالمنطقة بشأن السيادة عليها، لكنها تسيطر عليها فعليا.
اعتبر الجيش الصيني التصرف الأميركي تقويضا للسلام والاستقرار في هذا الممر التجاري المزدحم.
أكد المتحدث باسم الجيش الصيني: "ستبقى قوات مسرح العمليات على حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بحزم".
ووفقا للمفهوم الصيني، فإن وجود مدمرة أميركية في هذه المنطقة يعتبر انتهاكا للمياه الإقليمية الصينية.
كيف ردت الولايات المتحدة؟

رفضت الولايات المتحدة ما قالت إنها مزاعم صينية بشأن المدمرة "ميليوس"، وخصوصا طردها من المنطقة المحيطة بالجزر.
أصدر الأسطول السابع في البحرية الأميركية، المسؤول عن المنطقة، بيانا قال فيه إن المدمرة كانت تنفذ نشاطا اعتياديا في بحر الصين الجنوبي ولم تتعرض للطرد.
أضاف البيان: الولايات المتحدة ستستمر في الإبحار والتحليق والعمل حيثما يسمح القانون الدولي.
وكانت مواجهات شبيهة حدثت في وقت سابق، ومنها ما وقع في يوليو من العام الماضي، عندما قال الجيش الصيني إنه طرد مدمرة أميركية من المنطقة، لكن الولايات المتحدة نفت ذلك.

من الناحية العسكرية، تسعى الصين لإنشاء منطقة "حماية بحرية" في بحر الصين الجنوبي، وذلك تحسبا لأي هجوم قد تتعرض له البلاد. في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء الصين في المنطقة عبر:

تشكيل أحلاف من دول المنطقة تواجه الصين "عسكريا".
السبيل الدبلوماسي وإقامة "سلام آسيوي" مع بكين.
ما أهمية بحر الصين الجنوبي؟

بحر الصين الجنوبي يتحكم في واحد من أهم الممرات المائية في العالم، ويقع في منافذ بحرية بين المحيطين الهادي والهندي، وتوجد به ثروات هائلة من النفط والغاز والمعادن والأسماك.
إنه أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما بالمنطقة، ويمر من خلاله أكثر من 90 بالمئة من التجارة الصينية والكورية واليابانية نحو آسيا والشرق الأوسط والهند.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   