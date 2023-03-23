زلزال بقوة 4.6 درجة على حدود طاجيكستان وقرغيزستان

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أفاد قسم دراسة الزلازل بوزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، بتسجيل وقوع هزات أرضية اليوم الخميس بقوة 4.6 درجة، على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان.

ووفقا لمعطيات الوزارة، تم تسجيل هذه الهزات في الساعة 07:53 بالتوقيت المحلي (04:53 بتوقيت موسكو).

ووقع مركز الزلزال على بعد 710 كيلومترات جنوب غرب ألما آتا، أما بؤرته فوقعت على عمق 5 كلم.

ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، ولم يعلن السكان عن شعورهم بوقوع هذه الهزات.

في الليلة الماضية الساعة 02:07 (23:07 بتوقيت موسكو)، سجل قسم دراسة الزلازل في كازاخستان وقوع هزات أرضية بقوة 6.5 درجة في طاجيكستان. وشعر السكان في مدينتي شيمكنت وتاراز وكذلك في منطقة تركستان في كازاخستان بهذه الهزات.

ولم ترد حتى الآن، أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بسبب الهزات المذكورة.