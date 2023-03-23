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القضاء البريطاني يفتح تحقيقا في جرائم قتل مخفية ارتكبها بريطانيون في أفغانستان

23
MARCH
2023
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فتح القضاء البريطاني تحقيقا في قضية تتعلق بتقاعس الشرطة المحتمل في التحقيقات أو إخفائها لجرائم قتل ارتكبت على أيدي عسكريين بريطانيين في أفغانستان خلال الفترة بين 2010 و2013.
 
وأمرت السلطات البريطانية بفتح التحقيق في أعقاب رفع دعوى من قبل محامي أسر 8 أفغان، يعتقد أنهم قتلوا أثناء عمليات القوات الخاصة البريطانية في 2011 و2012.
 
وقال القاضي تشارلز هادون كيف، يوم الأربعاء، إن فريقه سيتحقق مما إذا كانت تحقيقات الشرطة العسكرية الملكية في القضية قد جرت بصورة مطلوبة.
 
وبالإضافة إلى التحقيق في حادثي قتل منفصلين، سيعمل القضاء أيضا على التأكد مما إذا كان ذلك "جزءا من النموذج الأوسع للقتل خارج إطار المحكمة من قبل القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان في تلك الفترة".
 
يذكر أن آلاف العسكريين البريطانيين شاركوا في العملية العسكرية بقيادة الناتو في أفغانستان، التي انطلقت في عام 2001، ردا على الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.
 
وأنهت بريطانيا دورها في العمليات القتالية بأفغانستان في عام 2014، مع أن قوة عسكرية بريطانية محدودة كانت باقية في البلاد حتى الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية في عام 2021.
روسيا اليوم
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