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استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون توجيه لائحة اتهام إلى ترامب

23
MARCH
2023
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كشف استطلاع للرأي أجرته مجلة The Economist أن عددا متزايدا من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب توجيه اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب، في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.
 
استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون توجيه لائحة اتهام إلى ترامببعد تقارير عن احتمال اعتقاله.. الملايين بدأت تنهال على ترامب من مؤيديه
وقال 46% من المشاركين في الاستطلاع إن ترامب، الذي قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه يتوقع أن يتم القبض عليه خلال التحقيق معه، يجب أن يواجه لائحة اتهام بسبب أفعاله، مقارنة بـ34% ممن قالوا إن ذلك لا يجب أن يحصل، و20% غير متأكدين.
 
وقال 14% من الجمهوريين إن ترامب يجب أن يواجه اتهامات جنائية، بينما قال 63% إن ذلك لا ينبغي أن يحصل. بالمقارنة، قال 77% من الديمقراطيين إنه يجب توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، بينما قال 11% إنه لا ينبغي ذلك.
 
كما حظي احتمال توجيه التهم بتأييد 44% من المستقلين، ورفض 30% منهم.
 
ومن بين جميع المستطلعين، قال 69% إن قيام مرشح سياسي بدفع المال لشخص مقابل صمته جريمة، وقال 74% إن الجريمة هي أن" يفشل المرشح في الإبلاغ عن إنفاق أموال الحملة على المدفوعات لإبقاء شخص ما صامتا بشأن قضية قد تؤثر على نتيجة الانتخابات".
روسيا اليوم
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