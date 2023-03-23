أفغانستان.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 80 قتيلا

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أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلا عن السلطات المحلية أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شمال شرق أفغانستان ارتفع إلى 80 قتيلا.

وأفادت الأنباء في وقت سابق، عن سقوط أربعة قتلى و70 جريحا.

ونقلت الوكالة عن شرفات زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية قوله: "وفقا لأحدث التقارير.. قتل أربعة أشخاص وأصيب 80 آخرون".

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في وقت سابق، بوقوع زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر في مناطق شمال شرق أفغانستان.

كما شعرت الهند وباكستان وبلدان آسيا الوسطى بالهزات الأرضية.