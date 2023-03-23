تحالف أحزاب معارضة تركية يرشح كمال كليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية

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تقدم تحالف مؤلف من أحزاب معارضة تركية بطلب رسمي للهيئة العليا للانتخابات لترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 أيار/مايو المقبل، حسبما أفاد مراسل “سبوتنيك”.
وأعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وممثلون عن أحزاب المعارضة المكونة للتحالف الداعم لكليجدار أوغلو ترشيحه رسميًا، في بيان.
حزب الشعب الجمهوري، هو أقدم حزب سياسي في تركيا، تأسس عام 1919، ويرأسه كمال كليجدار منذ مايو 2010 وحتى الآن، ويعتبر زعيمه زعيم المعارضة التركية، حيث يعتبر أكبر الأحزاب المعارضة للحزب الحاكم وهو العدالة والتنمية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستجرى في موعدها المقرر يوم 14 أيار/مايو المقبل.
وقال أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي في سياق حديثه عن الانتخابات، إن “شعبنا سيقوم بما يلزم في 14 مايو”.
واعتبر الرئيس التركي أن المعارضة تستغل كارثة الزلزال التي تعرضت لها البلاد، وتوجه للحكومة اتهامات ليس لها أي أساس، مضيفًا: “نحن الآن ندوّن كل هذه الاتهامات والملاحظات وسنفتح هذا الملف مرة أخرى عندما يحين الوقت المناسب”.