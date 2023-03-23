الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر بدورها في الصراع الأوكراني

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دعت الصين اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في دورها في الصراع الأوكراني، والتوقف عن إلقاء اللوم على الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وون بين، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: “أريد أن ألفت الانتباه إلى موقف السيد (منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون) كيربي وحقيقة أنه يعتقد أن موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية لا يمكن وصفه بأنه عادل، وهنا نود إبلاغ الجميع أن الصين ليست من المحرضين على الأزمة الأوكرانية”، كما أنها ليست طرفا فيها، ناهيك عن إمدادات الأسلحة لأحد أطراف الصراع”، وذلك في إشارة إلى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذا الصراع.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تعتبر أن موقف الصين غير عادل، ولكن هل من العدل أن تزود ساحة المعركة بالأسلحة باستمرار؟ هل من العدل المساهمة في التصعيد المستمر للصراع؟ إن السماح للآثار الجانبية لهذا الصراع بالانتشار إلى العالم أمر عادل؟”.

وفي وقت سابق، قال كيربي إن نتائج الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ لا تعطي الولايات المتحدة آمالا كبيرة بإنهاء مبكر للصراع في أوكرانيا.