نائب وزير الخارجية الروسي: الحرب النووية أقرب من أي وقت مضى

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن احتمال التصعيد النووي في أوكرانيا عند أعلى مستوياته، بعد أنباء عن قيام بريطانيا بتزويد كييف بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب.

احتمالية عالية جدا



بعد انتقادات للخطوة البريطانية من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، قال ريابكوف إن احتمال نشوب صراع نووي الآن "عند أعلى مستوياته منذ عقود".

في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية ، قال أيضًا إنه لا يمكن الحديث عن مفاوضات سرية أو مفتوحة مع الولايات المتحدة بشأن استعادة معاهدة ستارت الجديدة لتخفيض الأسلحة النووية.

ذخيرة اليورانيوم المنضب

يستخدم اليورانيوم المنضب في الأسلحة لأنه يمكن أن يخترق الدبابات والدروع بسهولة أكبر بسبب كثافته وخصائصه الفيزيائية الأخرى.

تصبح القذائف التي تحتوي عليها أكثر حدة وتشتعل عند ملامستها للدروع.

وفقًا لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، لا يمكن اعتبار ذخيرة اليورانيوم المستنفد أسلحة نووية.

تقول البحوث إن اليورانيوم المستنفد لا يفي بالتعاريف القانونية للأسلحة النووية أو الإشعاعية أو السامة أو الكيماوية أو السامة أو الحارقة.