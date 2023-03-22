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ماكرون يتمسك بإصلاح نظام التقاعد رغم الاحتجاجات

22
MARCH
2023
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توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل "حيز التنفيذ بحلول نهاية العام"، معتبرا أنه "ضروري"، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي "تي إف 1" و"فرانس 2"، في خضم تصاعد الغضب الاجتماعي.

ماذا قال ماكرون؟

هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به.
أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي.. لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد.
إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها.
ليس هناك حلّ إلّا العمل أكثر.
أتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح.
رئيسة الحكومة إليزابيت بورن تحظى بثقتي لقيادة هذا الفريق الحكومي، وأدعوها إلى توسيع الغالبية.
طلب إلغاء 30 في المئة من رحلات باريس-أورلي


طلبت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران إلغاء 30 في المئة من رحلاتها الخميس في مطار باريس-أورلي و20 في المئة في المطارات الأخرى بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية ضد إصلاح نظام التقاعد.
قالت المديرية لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إن منصات مرسيليا-بروفانس وتولوز-بلانياك وليون-سان-إكزوبيري ستتأثر بإلغاء واحدة من كل خمس رحلات تغادر أو تصل خلال اليوم التاسع من التعبئة ضد الإصلاح في فرنسا واليوم الأول منذ إقراره.
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ما يجب أن تعرفه عن نظام التقاعد المثير للجدل

إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
جرى اقتراح تعديل نظام التقاعد للحفاظ على استمرار تمويله.
قررت الحكومة الفرنسية تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي.
تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.
جمعت الاحتجاجات ضد المشروع حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.

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